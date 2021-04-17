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Автомобиль угнали из СТО в Костанайской области

ru.depositphotos.com

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Автомобиль полицейские вернули хозяину, который об угоне и не знал. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Полицейские, патрулируя город Житикара, обратили внимание на автомашину «Ваз-2106», которая двигалась по проезжей части, создавая аварийные ситуации.

Когда патрульные полицейские лейтенант полиции Жанкожа Клышев и младший лейтенант Келемаджан Атшабаров остановили автомашину, за рулем находился пьяный водитель.

В ходе разбирательства выяснилось, что 19-летний житикаринец проник на территорию СТО, вскрыл авто и угнал.

Полицейские угнанный автомобиль вернули хозяину. Он рассказал, что оставил автомашину на ремонт и об угоне не знал.

С начала года в Житикаринском районе совершено пять угонов автомобилей, все преступления раскрыты.

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