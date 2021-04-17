Автомобиль угнали из СТО в Костанайской области

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Автомобиль полицейские вернули хозяину, который об угоне и не знал. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Полицейские, патрулируя город Житикара, обратили внимание на автомашину «Ваз-2106», которая двигалась по проезжей части, создавая аварийные ситуации.
Когда патрульные полицейские лейтенант полиции Жанкожа Клышев и младший лейтенант Келемаджан Атшабаров остановили автомашину, за рулем находился пьяный водитель.
В ходе разбирательства выяснилось, что 19-летний житикаринец проник на территорию СТО, вскрыл авто и угнал.
Полицейские угнанный автомобиль вернули хозяину. Он рассказал, что оставил автомашину на ремонт и об угоне не знал.
С начала года в Житикаринском районе совершено пять угонов автомобилей, все преступления раскрыты.
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