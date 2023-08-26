Автомобиль угнали с заправки в Костанайской области

Фото ДП Костанайской области
Автомобиль угнали с заправки пока владелец покупал кофе в Лисаковске
Житель Денисовского района остановился на АЗС купить кофе, а когда вышел, то не обнаружил на месте свою машину.
К розыску оперативно приступили сотрудники патрульной полиции города Лисаковск. Находившийся рядом с АЗС автопатруль в составе Инкара Махангалеева и Алибека Жунусова задержали угонщика в течение часа.
Машину обнаружили в 10 км от города Лисаковск. Подозреваемый – житель того же поселка. Автомобиль полиция вернула законному владельцу, а в отношении задержанного начато досудебное расследование.