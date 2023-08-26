Автомобиль угнали с заправки в Костанайской области

Автомобиль угнали с заправки пока владелец покупал кофе в Лисаковске

Житель Денисовского района остановился на АЗС купить кофе, а когда вышел, то не обнаружил на месте свою машину.

К розыску оперативно приступили сотрудники патрульной полиции города Лисаковск. Находившийся рядом с АЗС автопатруль в составе Инкара Махангалеева и Алибека Жунусова задержали угонщика в течение часа.

Машину обнаружили в 10 км от города Лисаковск. Подозреваемый – житель того же поселка. Автомобиль полиция вернула законному владельцу, а в отношении задержанного начато досудебное расследование.

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