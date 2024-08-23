Автомобиль в лесопосадке. Завершились поиски пропавшего мужчины в Костанае

Информацию о завершении поисков распространили волонтеры поисково-спасательных отрядов Костанайской области.

Мужчина найден. Пропавший без вести сам пришел к участковому инспектору полиции Костанайского района.

Обстоятельства пропажи по просьбе самого мужчины не разглашаются.

Вечером 21 августа на пульт 112 поступило сообщение о том, что мужчина 1992 года рождения, который 21 августа в 11-00 выехал на личном автомобиле из села Алтынсарино в город Костанай, перестал выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

В поисках были задействованы более 400 человек: ДЧС, полиция, ЦМК, Нацгвардия, волонтеры, неравнодушные граждане, а также поисковые собаки и беспилотные летательные аппараты.

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