Автомобиль влетел в реку. Вынесен приговор водителю, по вине которого погиб пассажир

Как сказано в материалах дела, авария произошла осенью 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством и страхового полиса, управлял автомобилем с подложными государственными номерами и слетел с обрыва грунтовой дороги в реку Тобол.

Пассажир К., находившийся на заднем сиденье, не смог выбраться из автомобиля и скончался на месте.

В судебном заседании подсудимый Ш. вину не признал.

Смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств суд не усмотрел.

Приговором Камыстинского районного суда Ш. признан виновным по ч.3 ст.345-1 УК с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с лишением права управления транспортным средством сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

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