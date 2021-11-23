Автомобиль вместе с рыбаком провалился под лёд в Костанайской области

Происшествие случилось 22 ноября в Мендыкаринском районе. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

По информации ведомства, на рыбалку на реку Убаган отправились 72-летний мужчина, его два сына, и еще один родственник.

«В 21:20 на пункт «112» поступило сообщение о том, что гражданин 1949 года рождения, утонул пытаясь пересечь реку на легковом автомобиле. 23 ноября, прибыв в 9:00 утра спасатели уже были на месте. Сыновья рассказали, что отошли проверить сети. Их отец остался следить за машинами. Услышав звук мотора, они с братом увидели, как отец на машине поехал в сторону тонкого льда. Мужчины вспоминают, что побежали за ним, сигналили, кричали. Дальше автомобиль стал уходить под лёд. Сыновья прыгнули за отцом, но вытащить не смогли», — сообщили в ДЧС.

В 10:00 утра водолазами тело было извлечено из воды.

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