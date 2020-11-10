Автомобиль врезался в бетонную плиту санитарного поста в Костанайской области

Автомобиль марки Mazda 626 врезался бетонную плиту санитарного поста.

По словам пострадавшей, Юлии Задорожней, ДТП произошло 8 ноября около 19:00 часов, на выезде из города Тобыл. Именно там для усиления карантина в Костанайской области начали устанавливать санитарные посты.

«Был дождь. Я ехала по направлению Костанай- Сарыколь. Было много встречных машин, которые ослепляли, дорога блестела, из-за дождя была очень плохая видимость. Были ограничительные знаки, я начала снижать скорость, впереди показалась какая-то черная тень, я наклонилась к рулю, начала присматриваться и увидела передо мной бетон, просто черный бетон. Он никакими знаками не был сопровожден, не было никакой светоотражающей ленты. Из-за дождя был в грязи, практически было не видно. Шансов избежать столкновение не было»,- рассказала Юлия Задорожняя.

Юлия Задорожняя в результате ДТП получила сотрясение и ушибы лица.

«Сработала подушка безопасности, которая повредила мне лицо, шла кровь. Позже подъехали сотрудники ДПС, сказали, что необходимо будет восстановить блок, потому он треснул. Составили схему ДТП, они забрали техпаспорт и уехали, оставив на дороге, сказали чтобы добиралась сама в РОВД. Я написала объяснение, чтобы привлекли к ответственности лиц, которые устанавливали бетонные плиты, но не оснастили из предупреждающим знаком, не поставили ограждения. К счастью есть свидетели, которые подтвердят, что бетон не был ничем оснащен, он просто стоят посреди дороги»,- рассказала Юлия Задорожняя.

8 ноября мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

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