Автомобиль врезался в столб в Костанае, погиб водитель

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июля в Костанае по улице К.Доненбаевой.

36-летний водитель, управляя автомобилем «Volkswagen Passat B3», не справившись с рулевым управлением совершил столкновение с бетонной опорой уличного освещения.

В результате ДТП водитель скончался на месте, 35-летний пассажир был доставлен в приемный покой областной больницы. По факту ДТП проводится расследование.

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