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Автомобиль врезался в дерево в Костанае

www.ktk.kz

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6440 - зарегистрированно

3373 - выздоровевших

34 - летальных случаев

79 - в Костанайской области

Авария произошла в центре Костаная. Автомобиль врезался в дерево.

По данным пресс-службы ДП Костанайской области, 28-летняя жительница города, управляя автомобилем Мазда, не справилась с рулевым управлением и совершила наезд на дерево. В автомобиле находилась и ещё одна девушка. Одна из тех, кто был в машине, как сообщают очевидцы, потеряла сознание. Вытаскивать её из машины пришлось проезжающим мимо людям.

В результате ДТП водитель и её пассажир госпитализированы в городскую больницу с различными травмами. По данному факту проводится расследование. Назначен глубокий анализ крови пострадавших.

 

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