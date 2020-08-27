Автомобиль врезался в ограждение в Костанае

Фото на редакционный номер WhatApp Алау прислали наши читатели. Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 27 августа на пульт 102 поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Абая — Хакимжановой автомашина марки «Лексус» совершила наезд на ограждение.
Прибыв на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 22-летний водитель «Lexus», следуя по проспекту Абая со стороны КЖБИ в сторону центра, на пересечении улиц Абая-Хакимжановой не справился с рулевым управлением и совершил наезд на металлическое ограждение.
В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту собран административный материал.
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