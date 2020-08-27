USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Автомобиль врезался в ограждение в Костанае

Автомобиль врезался в ограждение в Костанае

Vinkmag ad

Фото на редакционный номер WhatApp Алау прислали наши читатели. Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 27 августа на пульт 102 поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Абая — Хакимжановой автомашина марки «Лексус» совершила наезд на ограждение.

Прибыв на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 22-летний водитель «Lexus», следуя по проспекту Абая со стороны КЖБИ в сторону центра, на пересечении улиц Абая-Хакимжановой не справился с рулевым управлением и совершил наезд на металлическое ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту собран административный материал.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

105243 - зарегистрированно

94713 - выздоровевших

1523 - летальных случаев

3373 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Костанае скончался подросток, которого ударило током
Следующая новость

О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Костанайской области