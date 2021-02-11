Автомобиль вылетел в кювет в Костанайской области — фото

В городе Аркалык мужчина не справился с управлением машины. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

9 февраля во второй половине дня поступил вызов о том, что в 15 километрах от города водитель ехал по трассе и не справился с рулевым управлением. Автомобиль вылетел в кювет.

Машина двигалась из Амангельдинского района в направлении города Аркалык. За рулём был мужчина 1991 года рождения.

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали помощь вытащив машину на трассу. Водитель не пострадал.

Дальние поездки значительно отличаются от привычной езды по городу. Сотрудники ДЧС предупреждают водителей быть внимательнее и на дорогах. В связи метеорологической обстановкой, погода может меняться, вследствие чего случаются дорожно-транспортные происшествия, поэтому автомобилисты находятся в группе риска.

Водителю зимой расслабляться нельзя. Выезжая на дорогу, он не должен думать о неприятностях, но готовым к ним быть обязан.

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