Дорожно-транспортное происшествие прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге «Аулиеколь – Диевка» с участием автомобиля марки Chevrolet Cobalt, в результате которого погиб 10-летний ребенок.

Полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование.

«Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В результате ДТП пассажир скончался на месте происшествия, водитель был доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Автомобиль слетел в кювет, где была вода.

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