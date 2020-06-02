Автомобиль загорелся в Костанае — видео

Легковой автомобиль загорелся в Костанае, сообщает alau.kz

Это случилось сегодня, 2 июня около 10:45 часов по улице Аль-Фараби, около ГКП «КТЭК». Видео с места происшествия прислали в редакцию Алау очевидцы. На кадрах видно, как машину уже тушат пожарные. На месте происшествия задействованы семь сотрудников пожарной службы, две единицы техники. Недалеко стоит полицейская машина. Столпились очевидцы, образовалась пробка машин.

По словам очевидцев, до приезда пожарных, шесть проезжающих мимо водителей, использовав свои огнетушители, смогли затушить возгорание.

Причина пожара пока неизвестна. Пострадавших нет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.