С весны 2022 года в Российской Федерации не прекращается кризис и спад активности автопромышленности.

Ушли в простой не только заводы зарубежных марок, а некоторые так и вовсе свернули свою деятельность. Ситуация, естественно, не могла не ударить и по Казахстану тоже. Приличная часть здешних модельных линеек, причём пользующихся большим спросом у казахстанцев, состоит либо из автомобилей российской сборки, либо же поставляется из РФ на наши заводы в виде машинокомплектов, передает kolesa.kz

Также не стоит забывать, что дистрибуцией определённых марок вроде Nissan, Infiniti, Mitsubishi, Jaguar и Land Rover занимались российские представительства. Их деятельность была приостановлена или сведена до минимального уровня загрузки. Работа с поставками из-за рубежа у большинства офисов заморозилась.

Автомобили, которые рынок Казахстана потерял в 2022 году

Toyota

Из России в Казахстан поставлялись две модели Toyota, которые выпускались на заводе в Шушарах: Camry и RAV4. Производство встало ещё весной, а в конце сентября стало известно, что японцы решили закрыть производственную площадку. Возобновлять сборку машин в РФ при текущей ситуации Toyota не намерена.

Автомобили, которые рынок Казахстана потерял в 2022 году

Собственно, всё это время казахстанские дилеры марки распродавали остатки Camry и RAV4, стоявшие на складах, и думали, как возобновить поставки двух моделей, делавших существенную долю ежемесячных сделок.

Загвоздка с RAV4 уже разрешилась. Представители компании официально сообщили, что возить кроссовер будут напрямую из Японии. Продажи должны начаться до конца года, но цены пока не озвучены. Вероятно, аналогичным образом поступят и с Camry, но публично об этом ещё не заявляли.

Автомобили, которые рынок Казахстана потерял в 2022 году

Hyundai и Kia

Из казахстанских автосалонов корейских марок пропали родственные Hyundai Accent и Creta, а также Kia Rio в обоих кузовах: седан и хетч. Несмотря на то что в Казахстане эти машины собирались на разных заводах (Hyundai — в Алматы, Kia — в Костанае), машинокомплекты предприятия получали из Санкт-Петербурга. А российская площадка простаивает с начала весны, и о возобновлении производства речь не идёт. Так что ожидать скорого возвращения бестселлеров не стоит.

Renault

Больнее всего конфликт ударил по бизнесу французского бренда. Дело в том, что практически вся модельная линейка марки, представленная в Казахстане, так или иначе выпускалась в России. Кроссоверы Arkana, Captur и Duster делали в Москве, а Logan на пару с Sandero — на АВТОВАЗе в Тольятти.

Об уходе Renault из России стало известно ещё весной. Завод марки передали московским властям за символическую плату и переименовали обратно в «Москвич». Ожидается, что в столице снова начнут делать машины до конца 2022 года, но уже при партнёрстве с китайцами. При этом остаётся слабая надежда на возобновление выпуска Duster, но уже под другим брендом и в Тольятти.

В автосалонах Казахстана Renault ещё продаются, но это автомобили из складских запасов. Ничего нового, помимо коммерческой техники, пока ожидать не стоит, так как замена на модели с европейского рынка выйдет непомерно дорого.

Mitsubishi и Nissan

11 октября стало известно, что и Nissan сворачивает всю деятельность в России и продаёт завод под Санкт-Петербургом, где делали кроссоверы X-Trail и Qashqai. Именно с «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» получали машины казахстанские продавцы. Продажи в последнее время только и держались на этих двух моделях, да и то особо не впечатляли. Patrol давно покинул витрины салонов, Murano — штучный товар, а новое поколение Pathfinder так и не успело полноценно презентоваться даже в России, не говоря уж о Казахстане. Nissan Terrano, кстати, родной брат реношного «Дастера» первого поколения, также больше в РК не поставляется из-за остановки московского завода. Если где и идут продажи, то остатков со складов. Мы не удивились бы решению японской марки уйти с нашего рынка до лучших времён, но, по имеющимся у редакции данным, дилеры уже ищут возможности наладить поставки «ниссанов» из других стран.

В приложении Kolesa.kz, в разделе «Новые авто из салона», можно отслеживать наличие большинства марок и моделей на рынке Казахстана. «Террано», к примеру, на момент публикации всё ещё висит в продаже: 46 автомобилей в разных автосалонах страны.

Mitsubishi об официальном уходе из России пока не заявляла. Однако российский конвейер «ПСМА Рус» в Калуге не запускали с весны. Там локализованы внедорожник Pajero Sport и кроссовер Outlander. Модели, к слову, уже сняли с официальных сайтов казахстанских дилеров.

Отметим, согласно данным японской газеты Nikkei, автопроизводитель рассматривает возможность прекращения деятельности в РФ.

Volkswagen

Российско-украинский конфликт и связанные с ним санкции, а также разрывы логистических цепочек привели к тому, что заводы в Калуге и Нижнем Новгороде, занимающиеся выпуском автомобилей Volkswagen и Škoda, простаивают с начала марта, и, похоже, в ближайшее время линии этих предприятий запущены не будут.

Для Казахстана это означает скорую пропажу из салонов относительно нового Volkswagen Taos нижегородской сборки и Polo на пару с Tiguan калужской. Пока машины значатся в дилерских прайсах, но, судя по сентябрьской статистике продаж, если их и покупают, то единицы. Суммарные продажи Volkswagen в стране хуже реализации марки Nissan с его 37 машинами.

Lada

Несмотря на то что АВТОВАЗ перезапустил производство автомобилей в Тольятти ещё в начале лета, до Казахстана Lada Granta и обе модификации «Нивы» не доедут. Дело в том, что заводчане собирают машины в упрощённых комплектациях без некоторых систем безопасности и с пониженным экологическим классом. Такие авто запрещено регистрировать на территории Казахстана.

Продавцам «лады» остаётся только реализовывать запасы и те машины, что удалось собрать в Костанае, до того как опустеют склады с комплектующими. Конец этих автомобилей не за горами. По итогам сентября ни одна Lada не попала в топ-10 продаж, а общее количество проданных авто составило 374 единицы. Для примера: в сентябре 2021-го сумма продаж составляла 823 единицы.

УАЗ

По схожему с АВТОВАЗом пути пошёл и Ульяновский завод. В линейке марки появились машины в упрощённых комплектациях с моторами, не соответствующими современным экологическим нормам. Двигателями Евро-0 комплектуются модели Hunter и семейство СГР, тогда как для «Патриота» на УАЗе внедрили возможность отказа от вспомогательной электроники и подушек безопасности. Такие машины в Казахстан поставлять нельзя.

Также, по данным редакции Kolesa.kz, у UAZ наблюдается дефицит моделей Pickup даже для внутреннего рынка РФ, так как огромные объёмы грузовичка закупает министерство обороны.

Кто-то ушёл, а кто-то пришёл

Нельзя сказать, что казахстанский авторынок опустел вконец на фоне пропажи ряда популярных моделей. Освободившиеся места быстрыми темпами занимают китайские марки. За последние несколько лет к знакомому в стране JAC добавились Great Wall, Haval, Chery, Exeed, Changan, Bestune, а на очереди возвращение Geely и приход BYD. И это далеко не полный список. Причём марка JAC, которая не один год выстраивала отношения с казахстанскими автомобилистами и имеет сборку в Казахстане больше пяти лет, уже потеряла позицию — по итогам девяти месяцев продаж 2022 года Chery обошёл «джака» с отрывом 100 с плюсом единиц.

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