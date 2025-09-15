Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства 15 сентября попросил Министерство транспорта активизировать работу по введению систем контроля средней скорости на дорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Игорь Лепеха напомнил, что на трассах введен контроль средней скорости автомобиля.
«Охвачено восемь дорог протяженностью 1900 км. Число погибших на них уже снизилось на 11%, требуется активизировать работу министерства транспорта для введения систем контроля на других дорогах – предварительно нами намечено 10 участков протяженностью более 1000 км», – сказал он.
Для борьбы со злостными нарушителями объединены все цифровые решения и камеры в платформу ТОР.
Она комплексно решает ряд задач:
- отслеживает передвижение транспорта;
- поиск разыскиваемого авто по марке, модели и цвету;
- выявлению «опасных» водителей с агрессивным вождением;
- контролю «уставших» водителей, движущихся непрерывно более 8 часов.
"Письмо учителю" - Краплина Елена Юрьевна
Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау"
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.