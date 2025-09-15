Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства 15 сентября попросил Министерство транспорта активизировать работу по введению систем контроля средней скорости на дорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха напомнил, что на трассах введен контроль средней скорости автомобиля.

«Охвачено восемь дорог протяженностью 1900 км. Число погибших на них уже снизилось на 11%, требуется активизировать работу министерства транспорта для введения систем контроля на других дорогах – предварительно нами намечено 10 участков протяженностью более 1000 км», – сказал он.

Для борьбы со злостными нарушителями объединены все цифровые решения и камеры в платформу ТОР.

Она комплексно решает ряд задач:

отслеживает передвижение транспорта;

поиск разыскиваемого авто по марке, модели и цвету;

выявлению «опасных» водителей с агрессивным вождением;

контролю «уставших» водителей, движущихся непрерывно более 8 часов.

"Письмо учителю" - Турсуналина Замзагуль Курмангалиевна Благодарственное письмо учителям начальных классов, Байкужаевой Жанне Нурлановне и Турсуналиной Замзагуль Курмангалиевне. От всего сердца...

"Письмо учителю" - Краплина Елена Юрьевна Дорогая Краплина Елена Юрьевна! Здравствуйте! Пишу Вам это письмо, потому что очень хотел поделиться своими...

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...