Автомобили пострадали во время пожара на СТО в Костанае

Костанайские спасатели ликвидировали пожар на станции технического обслуживания в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Инцидент произошёл сегодня.

В результате пожара повреждены два автомобиля. Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня на другие автомобили.

Пожар ликвидирован за 18 минут с момента поступления вызова на площади 10 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.

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