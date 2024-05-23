Автомобили пострадали во время пожара на СТО в Костанае

Фото пресс-службы ДЧС области
Костанайские спасатели ликвидировали пожар на станции технического обслуживания в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Инцидент произошёл сегодня.
В результате пожара повреждены два автомобиля. Огнеборцам удалось предотвратить распространение огня на другие автомобили.
Пожар ликвидирован за 18 минут с момента поступления вызова на площади 10 кв. м.
Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв ДЧС Костанайской области Казахстан новости алау новости костаная пожар РТН