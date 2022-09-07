Автомобили таксистов, которые не платят налоги, могут конфисковывать

Владельцы автомобилей могут подвозить попутчиков за плату. Однако гражданам, занимающимся частным извозом, необходимо помнить о выполнении налоговых обязательств перед государственным бюджетом.
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Для этого им необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, отметили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, передает informburo.kz
Таксистам нужно представить в налоговый орган по месту ведения предпринимательской деятельности уведомление о начале деятельности в качестве ИП. Уведомление по установленной форме подаётся в электронной форме посредством веб-портала «Электронного правительства» либо на бумажном носителе.
Частные извозчики могут зарегистрироваться как:
- ИП, применяющие специальный налоговый режим (СНР) на основе патента;
- ИП, применяющие СНР с использованием специального мобильного приложения «e-Salyq Business»;
- ИП, применяющие СНР на основе упрощённой деклараций;
- ИП на общеустановленном режиме.
Также в департаменте напомнили, что занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации влечёт штраф на физических лиц в размере 15 МРП (45 945 тенге), при повторном нарушении – 30 МРП (91 890 тенге), с конфискацией предметов и орудия совершения административных правонарушений, в данном случае автомобиля.
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