В Костанае в этом году планировали отремонтировать все три подземных пешеходных перехода, на что было предусмотрено 265 миллионов тенге. Однако планы скорректировали.
Как сообщил заместитель акима города Алмат Исмагулов, из-за оптимизации бюджета в 2025 году отремонтируют только один подземный переход на улице Каирбекова.
Аким Костаная Марат Жундубаев объяснил почему именно эту подземку в районе КСК решили отремонтировать в первую очередь. Здесь, по его словам, особенно высокая проходимость. Среди пешеходов много детей, ведь рядом школа. Кроме того, люди с инвалидностью сейчас не могут пользоваться подземным переходом.
«Там, что сейчас существует пандус — это просто название. Мы там должны сделать освещение, противопожарную сигнализацию, мы должны сделать доступность для всех категорий граждан», — сказал Марат Жундубаев.
Сейчас в подземном переходе горит всего несколько ламп. Света явно не хватает. Лестницы во многих местах разрушены, а стены исписаны.
Сейчас проект находится на стадии разработки. Точная стоимость ремонта ещё рассчитывается. Аким города подчеркнул, что постараются уложиться в сроки, чтобы уже осенью, в новом учебном году, дети могли безопасно переходить дорогу.
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