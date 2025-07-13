В разгар лета многие стремятся полакомиться сладкими арбузами, спелыми дынями, абрикосами или сливами. Но случается так, что не промыв хорошо фрукт можно получить неприятные последствия — кишечную инфекцию.

В июне зарегистрировано 52 случая заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Врачи отмечают, что меры профилактики острых кишечных инфекций они просты и при неукоснительном соблюдении этих правил возможно уберечь свое здоровье.

В детскую областную больницу в ежедневно обращается около 20 человек с симптомами кишечной инфекции, и около половины из этих детей отправляют на госпитализацию, говорит Евгения Малецкая, остальные же с рекомендациями от врачей проходят амбулаторное лечение. Также заведующая отмечает, что в этом году тяжелых случаев еще не было.

«Основные симптомы связывают с тем, что родители, что ребенок что-то съел накануне, если брать отравление. Проверяется это тем, что открывается рвота, температура повышается, может присоединяться жидкий стул, а может жидкий стул не присоединяться. Дети становятся слабые, вялые. Естественно отказываются от воды, от еды. Родители начинают бить тревогу и обращаются к нам», — говорит и.о.заведующего инфекционным отделением детской областной больницы Евгения Малецкая.

Чаще в больницу попадают дети до 5 лет, но встречаются и совсем малыши, которым нет даже года. Евгения Малецкая отмечает, что кишечные инфекции у маленьких детей очень опасны потому, что они вызывают сильное обезвоживание.

«Также бактериальные кишечные инфекции могут дать тяжелые осложнения, это гемолитико-уремический синдром, когда почки страдают, развивается почечная недостаточность. Такие дети уходят на гемодиализ, т.е. могут остаться инвалидами. Такие дети, к сожалению, в прошлом году были, у нас проходили. Слава богу это единичные случаи, но такое бывает. Поэтому родителям всегда говорим, что если вас что-то не устраивает и вы видите, что ребенку не лучше в течение суток, то лучше обратиться сразу за помощью к специалисту», — отметил Евгения Малецкая.

Если родители заметили у ребёнка или у себя признаки недомогания, особенно со стороны желудочно-кишечного тракта, врачи настоятельно не рекомендуют заниматься самолечением. Даже лёгкие на первый взгляд симптомы могут быстро привести к осложнениям.

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