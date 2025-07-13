Коляски, самокаты, велосипеды, старая мебель — всё это часто можно встретить на лестничных площадках. Для кого-то это удобно, для других — головная боль и реальная опасность при эвакуации.
Разбираемся, что говорит закон, что считается нарушением и как на это повлиять, сообщает сайт krisha.kz
Подъезд не личное пространство
— Хранение личных вещей допустимо только в специально оборудованных помещениях: общих кладовках или колясочных. Исключений нет даже для колясок. Использование подъездов под личные нужды — нарушение, — отметил юрист Аркадий Рубцов.
И это не просто вопрос эстетики. Захламлённые лестничные клетки и площадки — серьёзное нарушение противопожарной безопасности.
В случае ЧС путь эвакуации должен быть свободен. Ни один предмет не должен мешать людям покинуть дом или сотрудникам экстренных служб войти внутрь.
Что считается нарушением в подъездах
Любые предметы, мешающие свободному проходу:
— коляски и самокаты, даже если аккуратно поставлены у стены;
— велосипеды на лестницах;
— старая мебель, обувные тумбы, ящики;
— мешки, коробки, строительные и горючие материалы;
— даже горшки с цветами, если они препятствуют эвакуации.
Запрещено всё, что ограничивает свободный проход и не предназначено для общего пользования.
А если соседи нарушают?
К сожалению, таких ситуаций становится всё больше. Один подъезд превращается в выставку детского транспорта, другой — в мебельный склад. Часто соседи не видят в этом проблемы: «Нам так удобнее», «Поставили аккуратно — никому не мешает», «У нас ремонт (хотя он закончился два года назад)».
Юрист Аркадий Рубцов советует не ждать, пока «удобство» перерастёт в неприятность:
— Если соседи нарушают — ставят коляски, самокаты, мебель на площадках, велосипеды на лестницах, — обращайтесь в полицию. Фиксируйте на фото и видео. Это подпадает под статью 505 Кодекса об административных правонарушениях РК.
Что грозит за нарушение?
Статья 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства территорий» предусматривает для физлиц:
— предупреждение или штраф в размере 20 МРП (около 79 000 тенге, 1 МРП в 2025 г. — 3932 тг);
— 30 МРП (118 000 тенге) — за повторное нарушение в течение года.
Штраф могут наложить даже за безобидный самокат в углу, тем более за старый диван или ящики с мусором.
Кстати, за хранение горючих или опасных вещей на путях эвакуации — а подъезд как раз один из них — предусмотрен отдельный штраф от ДЧС.
Если при проверке инспекторы ДЧС найдут нарушения, ОСИ или КСК выпишут предписание, чтобы жильцы убрали всё лишнее.
Не убрали — последует штраф:
— в первый раз — предупреждение или 15 МРП (59 000 тенге);
— при повторном нарушении — 20 МРП (79 000 тенге).
Как действовать, если в подъезде бардак?
- Поговорите с соседями. Иногда люди просто не знают, что нарушают.
- Пишите жалобу в КСК или ОСИ. Они обязаны следить за порядком в общих зонах.
- Фиксируйте всё. Фото и видео помогут доказать факт нарушения.
- Обратитесь в полицию. Можно через участкового или через приложение eGov.
Можно ли что-то оставить?
Да, но только в специально оборудованных колясочных или кладовых, которые предусмотрены проектом дома.
Иногда жильцы договариваются и делают такие помещения на первом этаже, но и там хранение должно быть организовано с соблюдением пожарных требований.
Захламлённый подъезд — это не только неудобно, но и опасно. В случае пожара, землетрясения или другой ЧС каждая секунда дорога. Поэтому не стоит обустраивать себе мини-гардероб на лестнице. И не бойтесь напомнить об этом соседям.
Чек-лист: что запрещено в подъездах
- Проходы и лестницы должны быть свободны.
Нельзя ставить предметы, которые мешают эвакуации или движению.
- Категории запрещённых вещей:
— коляски, самокаты, велосипеды — даже у стены;
— мебель (стулья, тумбочки, шкафы) на площадках;
— коробки, пакеты, стройматериалы в проходных зонах;
— даже цветы в горшках, если они мешают проходу.
- Где хранить: только в собственной квартире или специально оборудованном помещении, например в кладовке, колясочной.
- Что делать, если сосед нарушает:
— Сделать фото или видео — это поможет при жалобе.
— Обратиться в полицию — Административный кодекс (ст. 505) даёт право на штраф.
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