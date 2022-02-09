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Автомобили всмятку. ДТП произошло на трассе в Костанайской области

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Недалеко от посёлка Талапкер на трассе произошла авария. Видео с места прислали нам водители. 

Столкнулись два легковых автомобиля.

По данным сотрудников департамента полиции Костанайской области, в аварии пострадали четверо человек. Они доставлены в больницу.

Мы запросили более подробную информацию в ДП Костанайской области и управлении здравоохранения.

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