Автомобили всмятку. ДТП произошло на трассе в Костанайской области

Недалеко от посёлка Талапкер на трассе произошла авария. Видео с места прислали нам водители.

Столкнулись два легковых автомобиля.

По данным сотрудников департамента полиции Костанайской области, в аварии пострадали четверо человек. Они доставлены в больницу.

Мы запросили более подробную информацию в ДП Костанайской области и управлении здравоохранения.

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