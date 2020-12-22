Автомобилистам рассказали, как справиться с замёрзшим омывателем

В зимние морозы в автомобиле часто замерзает омывающая жидкость, подойти к решению этой проблемы можно по-разному. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулём» Алексей Ревин, передает 24.kz.

Первым и самым простым способом является вариант оставить машину в тёплом месте, однако в таком случае процесс разморозки жидкости займёт довольно продолжительное время. Также можно просто снять бачок и отогреть его дома под горячей водой. Но и здесь есть сложности, так как не у всех моделей автомобилей есть лёгкий доступ к баку.

Проблему можно решить на мойке, попросив сотрудника направить в горловину струю воды. При этом неважно, какой именно температуры, так как она всё равно размоет лёд со стенок. Но необходимо прикрыть электрические приборы и разъёмы, потому что вода будет выливаться в пространство под капотом. Кроме того, для решения проблемы можно использовать компрессор — пузыри воздуха смогут интенсивно перемешать жидкость.

«Если в бачке замёрзло небольшое количество жидкости, можно залить концентрированную незамерзающую жидкость (до -30 °С), предварительно её подогрев. Чтобы побыстрее размыть лёд, можно опустить в горловину шланг от шинного компрессора. Пузыри воздуха будут интенсивно перемешивать жидкость, тем самым улучшая теплообмен», — отмечает эксперт.

Отогреть бачок также можно бытовым феном или с помощью шланга с грушей. При втором способе нужно залить немного подогретой незамерзайки, а затем откачать её вместе с водой. Справиться с проблемой поможет и лампа накаливания, но в таком случае размораживаться бачок будет долго, а процесс требует постоянного внимания.

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