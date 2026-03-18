В Казахстане с начала 2026 года автомобилисты более 11,5 млн раз воспользовались платными автодорогами. Об этом сообщили в профильных ведомствах.

Сколько платных дорог в стране

На сегодняшний день в республике функционируют 26 платных участков общей протяжённостью 4 883 км.

Из них:

12 участков I технической категории протяжённостью 2 231 км;

14 участков II и III категорий общей протяжённостью 2 652 км.

Самые популярные направления

Лидером по количеству проездов стала трасса Алматы – Конаев, по которой проехали 1,75 млн автомобилей.

В топ популярных также вошли:

Шымкент – граница Узбекистана — 1,6 млн;

Шымкент – Тараз — 1,04 млн;

Тараз – Кайнар — 857 тыс;

Шымкент – Кызылорда — 790 тыс.

Среди других востребованных направлений:

Конаев – Талдыкорган (594 тыс), Астана – Темиртау (513 тыс), Астана – Щучинск (463 тыс), Алматы – Хоргос (438 тыс), Костанай – Денисовка (408 тыс).

Остальные участки

В список также вошли трассы с меньшей, но стабильной нагрузкой:

Астана – Павлодар (347 тыс), Щучинск – Кокшетау (332 тыс), Кокшетау – Петропавловск (284 тыс), Кызылорда – Аральск (266 тыс), Балхаш – Бурылбайтал (227 тыс), Актобе – граница РФ (226,6 тыс).

Также автомобилисты активно пользуются дорогами Павлодар – Семей – Калбатау (177 тыс), Костанай – граница РФ (Троицк) (145 тыс), Павлодар – граница РФ (Омск) (138 тыс), Шу – Бурылбайтал (128 тыс), Кандыагаш – Макат (123 тыс).

Наименьшее количество проездов зафиксировано на участках Уральск – граница РФ (Самара) (114 тыс), Уральск – граница РФ (Саратов) (90 тыс), Ушарал – Достык (49 тыс) и Бейнеу – Акжигит (25 тыс).

Трафик продолжает расти

Эксперты отмечают, что популярность платных дорог продолжает расти благодаря улучшению качества трасс и сокращению времени в пути.

Весна уже здесь… но не везде: что готовит погода Казахстану В Казахстане в период с 19 по 21 марта ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. Об...

Новые учебники в Казахстане: что изменится для школьников В Казахстане поэтапно обновят школьные учебники. О планах на заседании Правительства сообщила министр просвещения РК...