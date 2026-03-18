В Казахстане с начала 2026 года автомобилисты более 11,5 млн раз воспользовались платными автодорогами. Об этом сообщили в профильных ведомствах.
Сколько платных дорог в стране
На сегодняшний день в республике функционируют 26 платных участков общей протяжённостью 4 883 км.
Из них:
12 участков I технической категории протяжённостью 2 231 км;
14 участков II и III категорий общей протяжённостью 2 652 км.
Самые популярные направления
Лидером по количеству проездов стала трасса Алматы – Конаев, по которой проехали 1,75 млн автомобилей.
В топ популярных также вошли:
Шымкент – граница Узбекистана — 1,6 млн;
Шымкент – Тараз — 1,04 млн;
Тараз – Кайнар — 857 тыс;
Шымкент – Кызылорда — 790 тыс.
Среди других востребованных направлений:
Конаев – Талдыкорган (594 тыс), Астана – Темиртау (513 тыс), Астана – Щучинск (463 тыс), Алматы – Хоргос (438 тыс), Костанай – Денисовка (408 тыс).
Остальные участки
В список также вошли трассы с меньшей, но стабильной нагрузкой:
Астана – Павлодар (347 тыс), Щучинск – Кокшетау (332 тыс), Кокшетау – Петропавловск (284 тыс), Кызылорда – Аральск (266 тыс), Балхаш – Бурылбайтал (227 тыс), Актобе – граница РФ (226,6 тыс).
Также автомобилисты активно пользуются дорогами Павлодар – Семей – Калбатау (177 тыс), Костанай – граница РФ (Троицк) (145 тыс), Павлодар – граница РФ (Омск) (138 тыс), Шу – Бурылбайтал (128 тыс), Кандыагаш – Макат (123 тыс).
Наименьшее количество проездов зафиксировано на участках Уральск – граница РФ (Самара) (114 тыс), Уральск – граница РФ (Саратов) (90 тыс), Ушарал – Достык (49 тыс) и Бейнеу – Акжигит (25 тыс).
Трафик продолжает расти
Эксперты отмечают, что популярность платных дорог продолжает расти благодаря улучшению качества трасс и сокращению времени в пути.
Весна уже здесь… но не везде: что готовит погода Казахстану
Новые учебники в Казахстане: что изменится для школьников
