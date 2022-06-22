Автомобильные коды для новых областей назвали в МВД

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, какие автомобильные коды присвоят жителям трех новых областей: Абайской, Улытауской и Жетысуской, сообщает zakon.kz.

В Казахстане, как отметили в ведомстве, для идентификации региона при регистрации транспортного средства применяется соответствующее цифровое обозначение (сейчас – от 1 до 17).

Цифровое обозначение регионов на государственных регистрационных номерных знаках присваивается в зависимости от наименования региона на государственном языке в алфавитном порядке.

В этой связи предлагается присвоение цифрового обозначения кодов регионов госномеров вновь образовавшимся трем областям – Абайской, Жетысуской и Улытауской – по аналогии в следующем порядке: Абайская область – 18, Жетысуская область – 19 и Улытауская область – 20, – говорится в ответе МВД на запрос редакции.

Кроме того, в МВД отметили, что при введении новых цифровых обозначений жителям образованных областей не требуется замена прежних госномеров на транспортных средствах.

Напомним, что 4 мая 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых областей – Абайской, Жетысуской и Улытауской. С 8 июня он вступил в силу.

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