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Автомобильные шины резко подорожали в Казахстане.
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Автомобильные шины в октябре подорожали сразу на 40 процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал Qazaqstan.
Автомобильные шины, цена на которые с начала года уже выросла на 25 процентов, в октябре подорожали сразу на 40 процентов. Средняя цена шин, бывших в употреблении, составляет 45 тысяч тенге, а новых — 80 тысяч тенге.
Эксперты отрасли говорят, что причиной этого стали сложности в логистике, инфляция и повышенный спрос.
Журналисты сообщили о начавшемся дефиците шин из-за повышенного спроса.
В то же время шиномонтажные услуги выросли на 13 процентов.
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