Автомойкам Костаная придется вложить миллионы в новые системы водоснабжения





Автомойки остаются одними из крупнейших потребителей питьевой воды в Костанае. При этом все такие объекты сегодня полностью зависят от централизованного водоснабжения.

После принятия обновленного Водного кодекса Казахстана особое внимание уделяется предприятиям, которые используют большие объемы воды. Одним из основных требований стало внедрение систем оборотного водоснабжения, позволяющих очищать использованную воду и применять ее повторно для технических нужд.

Новые автомойки обязаны предусматривать систему очистки воды

Как пояснили в ГКП «Костанай-Су», сейчас предприятия контролируют прежде всего качество сточных вод, которые сбрасываются в канализацию после мойки автомобилей.

«Мы уже долгое время контролируем не в области оборотного водоснабжения, а в области сточных вод после того, как они помыли автомашину. Чтобы там не содержалось каких-то вредных веществ для канализации, которые потом будут затруднять ее эксплуатацию. Для этого существуют определенные мероприятия в виде песколовок или нефтеулавливающих ловушек. Именно это мы проверяем уже несколько лет», — рассказал советник директора ГКП «Костанай-Су» Сергей Кривошеев.

Теперь желающие подключиться к городской системе водоснабжения должны сразу предусматривать в проекте систему оборотного или повторного водоснабжения. Такое требование уже включено в технические условия предприятия.

Действующим автомойкам дали срок до 2030 года

Действующие автомоечные комплексы должны установить соответствующее оборудование до 2030 года.

Владелец одной из костанайских автомоек Аблай Баймухамбетов рассказал, что планирует реализовать проект в 2027–2028 годах.

По его словам, специалисты уже разъяснили новые требования, а стоимость внедрения системы повторного использования воды для комплекса из девяти боксов составляет около 12–15 миллионов тенге.

Вода после очистки будет использоваться повторно

Сегодня на автомойке ежедневно обслуживают около 30 автомобилей, а ежемесячно через комплекс проходит до 1200 машин. На мойку одного автомобиля расходуется от 50 до 100 литров воды.

После установки системы вода будет проходить через отстойники и фильтры, очищаться от песка, нефтепродуктов и химических веществ, а затем снова использоваться в работе.

По словам предпринимателя, затраты на внедрение оборудования могут окупиться примерно за два года.

На сегодняшний день в Костанайской области работают 158 автомоечных комплексов. Сейчас государственные органы проводят разъяснительную работу с предприятиями, которые подпадают под новые требования Водного кодекса.

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