Автономер с инициалами. Конструктор госномеров на автомобили хотят внедрить в Казахстане

Министр цифрового развития РК Багдат Мусин после посещения алматинского СпецЦОНа сообщил, что в Казахстане прорабатывают внедрение услуги конструктора госномеров для автомобилей, передает informburo.kz

«Совместно с МВД проделана большая работа в части внедрения услуги по продаже номеров повышенного спроса. Сейчас казахстанцы могут заказать такие госномера через портал электронного правительства и мобильное приложении eGov Mobile. Я знаю, что сейчас происходит, и до меня доходит информация, что через какие-то каналы можно заказать зеркальный номер. Поэтому мы прорабатываем вопрос внедрения услуги конструктора госномеров. С такой функцией клиент может сам выбрать себе любые буквенные знаки номера. К примеру, первые три буквы своего имени», – написал Мусин с своём Telegram-канале.

По его словам, на эту услугу имеется большой спрос, и чтобы реализовать её, нужно законодательно утвердить увеличение перечня номеров повышенного спроса.

«В этом мы надеемся получить поддержку от парламента. За счёт продажи таких номеров мы принесли бы дополнительные поступления средств в бюджет», – написал министр.

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