Автопарк ДЧС области пополнился уникальной техникой

С высокой проходимостью и качеством. Специалисты ДЧС Костанайской области получили ключи от нового транспорта. Автопарк пополнился аварийно-спасательной техникой, пассажирским автобусом и уникальным вездеходом. В ДЧС уверены новая техника повысит уровень спасательных работ, передает alau.kz

Пожалуй, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям одни из тех людей, кто нуждается в самом качественном транспорте. Будь то пожар, стихийное бедствие или поисковые работы без хорошей техники не обойтись. Сейчас в автопарке насчитывается около 200 самых разных машин. Но из-за специфики работы срок их эксплуатации довольно низкий.

«В первую очередь выходят из строя те машины, которые основного применения. В нашем случае это пожарные автоцистерны, на базе автомобилей Урал и Камаз. Если говорить о частоте выездов, то за 2020 год наши подразделения совершили более 17 тысяч выездов», — рассказал начальник ДЧС Костанайской области Биржан Каримов.

И вот сегодня департаменту по ЧС аким области вручил ключи от 12 новеньких машин. Это и техника для аварийно-спасательных работ, и пожарные автоцистерны, то есть основной транспорт. Так и для специальных работ — машины с автолестницей и авто с повышенной проходимостью.

«Вопрос идет об обновлении парка техники, старую мы списываем, та которая уже практически не подлежит эксплуатации. Износ идет на том же уровне. Но вот поступило 12 единиц техники, то порядка 10 единиц техники требуют уже списания в этом году», — пояснил Биржан Каримов.

В этом ряду сразу выделяется вот эта машина — вездеход-болотоход. На таком транспорте спасатели уверены, что смогут добраться туда, куда казалось бы невозможно. Она предназначена именно для того, чтобы доставить специалистов к месту происшествия, даже по воде, отметил начальник ДЧС. Вместимость 8 человек. Есть и пассажирский автобус, уже для тех, кого спасли.

Но и это не все. Кроме транспорта обновилось и оборудование спасателей. С ним, они уверены, что проведение спасательных работ перейдет на новый уровень.

«Уникальное оборудование, производство Нидерланды. Для проведения работ в завалах, расчистки, поднятия конструкций строительных. Поиск и спасение пострадавших из под завалов, открывание двери», — добавил Биржан Каримов.

При обновлении «рабочих принадлежностей» спасателей, подумали и о них самих. Вот такие комплекты водолазного оборудования, боевой одежды для пожаров, она, кстати, требует ежегодного обновления, и специальные, сохраняющие тепло водолазные костюмы они получили. Появился в арсенале спасателей и новый летательный беспилотник. В целом за три года из местного бюджета было выделено 1,5 млрд тенге на подобные обновления.

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