Автоперевозчики требуют навести порядок в выдаче иностранных бланков разрешений на международную перевозку грузов, передает LS.

По словам мажилисмена Серика Ерубаева, в Казахстане развивается серый рынок, при котором страдают добросовестные игроки.

«Предлагаю все бланки разрешений незамедлительно перевести в электронный формат и создать единую базу данных для контроля за их выдачей. Необходимо предусмотреть штрафные санкции за их неиспользование в отведенный 30-дневный срок. Также следует запретить выдачу бланков без указания наименования юридического или физлица. Прошу проверить действия ЦОНов на предмет выдачи пустых форм. Нужно ужесточить ответственность за передачу иностранных бланков как минимум в два раза больше спекулятивной стоимости», – предложил он.

Ерубаев пояснил, что иностранный бланк разрешения – это документ строгой отчетности, который дает перевозчикам возможность транспортировать грузы по территориям иностранных государств.

«Открытая их продажа – грубейшее нарушение международных договоров и законодательства Казахстана. Но за это уголовная ответственность не предусмотрена. Адмответственность 25-45 МРП (92,3-166,1 тыс. тенге), в зависимости от категории субъекта предпринимательства, не является существенным барьером для мошенничества, учитывая, что бланки перепродаются за $1-2 тыс. Схема спекулятивной перепродажи выглядит следующим образом: перекупщики иностранных бланков разрешения создают группы компаний-однодневок, чтобы получить как можно больше бланков», – уточнил он.

В начале года все квоты на иностранные бланки выбираются перекупщиками, и добросовестные перевозчики вынуждены покупать у них по спекулятивной цене, добавил депутат. А конце года неиспользованные бланки сдают обратно, и большая часть так и остается неиспользованной. Грузы достаются иностранным перевозчикам.

«По заявлениям игроков рынка ЦОНы выдают пустые бланки, на которые впоследствии перевозчик должен поставить свой штамп. По сути, внесенные изменения не дают существенного эффекта. В качестве одним из дополнительных инструментов решения проблемы перевозчики предлагают проведение встречных проверок с иностранными государствами для выявления участников серых схем незаконной перепродажи бланков и сопоставления с налоговыми отчислениями», – резюмировал депутат.

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