Автора голосового сообщения о заражении короновирусом разыскивает полиция Костанайской области

По факту рассылки голосового сообщения о том, что в городе Аркалык зафиксирован факт заражения коронавирусом полиция начала проверку. Устанавливается личность женщины, которая распространила аудио сообщение, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, передает alau.kz

В то же время lепартамент контроля качества и безопасности товаров и услуг костанайской области сообщил, что 27 марта 2020 года в Костанайской области в Аркалыкt и Житикаринском районе госпитализированы два человека – женщина и мужчина.

Было установлено, что они ехали в одном поезде с женщиной из Акмолинской области, которая скончалась от коронавируса. У обоих взяты анализы на COVID-19, которые показали отрицательный результат. Данные лица будут находиться под наблюдением медицинских работников весь карантинный срок.

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