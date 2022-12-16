Автосалонам сделали предупреждение по взносам за льготное кредитование

Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, сообщает Atameken Business.

По его словам, сейчас проверяется законность таких действий. Несмотря на то, что все автосалоны частные, они не имеют права требовать первоначальный взнос, когда речь идет о льготных ресурсах государства, пояснил министр.

Но раз о таких фактах сообщают, не исключено, что это может быть инициативой менеджеров на местах, предположил глава ведомства. Он призвал казахстанцев сообщать, если такие факты будут вновь повторяться.

Впереди второй этап реализации программы льготного автокредитования, но уже за счет возвратных денег от первого этапа. Казахстанские банки уже начинают ее реализацию.

«Мы передали информацию всем автосалонам. Они категорически отрицают, но если есть такие факты, нужно передавать. Потому что это уже менеджеры на местах этими нарушениями закона занимаются. В любом случае, если есть факты, передавайте. Потому что и владельцы автосалонов тоже не заинтересованы в таких нарушениях», — отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

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