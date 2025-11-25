В Казахстане готовят программу лизинга автомобилей для населения. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков, уточнив, что инициатива нацелена на обновление автопарка и поддержку продаж машин казахстанского производства, передает rus.baq.kz
По словам вице-министра, условия будут формироваться на рынке: процентные ставки, первоначальный взнос и сроки лизинга определит каждый автосалон самостоятельно. «Конкретные бренды и перечень автосалонов – на стадии согласования. Комментировать детали преждевременно, этим будут заниматься непосредственно дилеры», — отметил он.
В министерстве добавили, что официальные регламенты и полный пакет условий опубликуют после завершения подготовительной работы.
Программа должна расширить доступ граждан к новым автомобилям, собранным в Казахстане, и стимулировать их реализацию.
