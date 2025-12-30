В Казахстане рассматривается возможность пересмотра предельных лимитов страховых выплат по обязательному автострахованию. Об этом сообщили в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК в ответе на запрос BAQ.KZ. Соответствующие предложения обсуждаются в рамках законопроекта, который находится на рассмотрении в Мажилис Парламента РК.

Лимиты выплат — на стадии обсуждения

Речь идёт о проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и перевозчиков перед пассажирами». Документ инициирован депутатами и предусматривает возможные изменения предельных размеров страховых выплат по обязательному автострахованию.

В Агентстве уточнили, что все предложения пока находятся на стадии обсуждения. Конкретные сроки их возможного внедрения будут определены по итогам работы профильных групп Мажилиса.

Методика расчёта останется прежней

При этом менять методику расчёта страховых выплат не планируется. В ведомстве пояснили, что предельные размеры страхового возмещения закреплены непосредственно в законе «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств». В связи с этим разработка отдельных нормативных правовых актов по изменению методики расчёта не рассматривается.

Процедуры уже переведены в онлайн

Порядок подачи заявлений и получения страховых выплат также останется без изменений. В Агентстве напомнили, что все ключевые процедуры по обязательному автострахованию уже реализованы в цифровом формате.

Автовладельцы могут дистанционно заключать договоры, подавать заявления о страховых случаях и получать выплаты через информационные системы страховых компаний, Единую страховую базу данных и государственные цифровые сервисы — без личного визита в офис страховщика.

Что важно при оформлении ДТП

Для беспрепятственного получения страхового возмещения автовладельцам рекомендуют своевременно зафиксировать факт дорожно-транспортного происшествия и уведомить страховую организацию. Оформление ДТП возможно как с участием полиции, так и в упрощённом порядке — по Европротоколу, при соблюдении требований статьи 22-2 закона об ОГПО ВТС.

Также важно корректно заполнять извещения и схемы, указывать достоверные данные об участниках и повреждениях, а также проводить фото- и видеосъёмку места происшествия. До осмотра автомобиля страховой компанией устранять повреждения не рекомендуется.

Новые инициативы — в проработке

Дополнительных изменений, которые напрямую повлияли бы на размеры страховых выплат или порядок их получения, в настоящее время не планируется. Вместе с тем на площадке Ассоциации финансистов Казахстана продолжается обсуждение предложений участников рынка по дальнейшему развитию системы обязательного автострахования.

Среди возможных направлений — внедрение новых видов договоров и совершенствование системы «бонус-малус», учитывающей страховую историю водителей. О согласованных изменениях общественность будет проинформирована дополнительно в установленном порядке.

