Автотранспортные перевозки в минусе и в пассажирском, и в грузовом сегменте Казахстана

По итогам января–октября текущего года доходы предприятий автомобильного и городского электрического транспорта составили 247 млрд тг — на 24,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передаёт kazlenta.kz со ссылкой на ranking.kz.

Большую часть дохода принесли предприятиям перевозки грузовым автотранспортом: 171,4 млрд тг, или 69,4% от РК, годовой рост — на 18,2%.

Доходы от перевозок автобусами составили 66,3 млрд тг, от услуг такси — 3,5 млрд тг, от перевозок трамваями и троллейбусами — по 1,4 млрд тг.

Перевозки пассажиров в стране за январь–октябрь 2021 года сократились сразу на 24,9% за год, до 5,7 млрд человек. Для справки: за десять месяцев 2020 года в стране перевезли 7,6 млрд человек — на 61,1% меньше, чем годом ранее. Ранее — с 2014-го по 2019 год — в стране наблюдался стабильный рост перевозок.

Пассажирооборот также падает второй год подряд. В текущем году показатель составил 61 млрд пкм — на 26,4% меньше, чем годом ранее.

По грузоперевозкам и грузообороту также второй год подряд наблюдается снижение показателей, но не столь значительное.

Так, за десять месяцев 2021 года было перевезено 2,6 млрд тонн грузов и багажа, минус 2,4% за год. В январе–октябре 2020-го грузоперевозки достигали 2,7 млрд тонн — на 7,9% меньше, чем годом ранее.

Грузооборот в текущем году сократился на 3,3%, до 124,9 млрд ткм.

Стоимость проезда в городских автобусах в октябре текущего года увеличилась лишь в Жамбылской области, и сразу на 30,8% за год.

Рост цен на услуги такси сильнее всего ощутили жители Туркестанской области — сразу на 28,2% за год. В Костанайской области услуга подорожала на 17,3%, в Мангистауской — на 13,4% за год. В то же время в пяти регионах страны цены остались на том же уровне, что и годом ранее.

Программа обновления автобусных парков не работает.

Регулярные автобусные перевозки — это не самостоятельная, зависящая только от частного собственника, коммерческая деятельность. Соответственно, отсутствие субсидий остановило процесс, заявил президент ассоциации «Автомобильный конвент Казахстана» Марат Беркалиев.

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