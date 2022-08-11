«Автоураган» нашёл угнанный автомобиль в Костанае

autonews.ru
10 августа в 13:00 на пульт «102» дежурного ЦОУ поступило сообщение от 36-летнего жителя областного центра о том, что со двора дома по улице Байтурсынова угнали его автомобиль «Lada Granta».
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Инспектор видеонаблюдения ЦОУ Кайрат Жунусов смог определить движение данной автомашины по городу Костанаю. В дальнейшем с помощью автоматического комплекса «Автоураган» было установлено и направление, куда выехала машина. Автомобиль направился на выезд из города Костаная в сторону города Рудного.
Ориентировка была немедленно дана всем автопатрулям.
«В ходе патрулирования трассы Костанай-Карабутак на 101 километре был замечена и задержана данная автомашина. За рулем находился 35-летний водитель, который управлял транспортным средством без документов», — рассказал капитан полиции Айдын Есмагулов.
В дальнейшем он был доставлен в управление полиции города Костаная.
Лейтенант полиции Вадим Скок, который в этот день работал в составе автопатруля пояснил, что плотность нарядов в период проведения акции «Безопасная дорога» увеличена.
В ходе проведения ОПМ с 19 июля на территории области выявлено 6 504 нарушений правил дорожного движения. Также установлено 13 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения и будучи лишенными права управления. По данным фактам начаты досудебные расследования.
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