«Автоураган» нашёл угнанный автомобиль в Костанае

10 августа в 13:00 на пульт «102» дежурного ЦОУ поступило сообщение от 36-летнего жителя областного центра о том, что со двора дома по улице Байтурсынова угнали его автомобиль «Lada Granta».

Инспектор видеонаблюдения ЦОУ Кайрат Жунусов смог определить движение данной автомашины по городу Костанаю. В дальнейшем с помощью автоматического комплекса «Автоураган» было установлено и направление, куда выехала машина. Автомобиль направился на выезд из города Костаная в сторону города Рудного.

Ориентировка была немедленно дана всем автопатрулям.

«В ходе патрулирования трассы Костанай-Карабутак на 101 километре был замечена и задержана данная автомашина. За рулем находился 35-летний водитель, который управлял транспортным средством без документов», — рассказал капитан полиции Айдын Есмагулов.

В дальнейшем он был доставлен в управление полиции города Костаная.

Лейтенант полиции Вадим Скок, который в этот день работал в составе автопатруля пояснил, что плотность нарядов в период проведения акции «Безопасная дорога» увеличена.

В ходе проведения ОПМ с 19 июля на территории области выявлено 6 504 нарушений правил дорожного движения. Также установлено 13 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения и будучи лишенными права управления. По данным фактам начаты досудебные расследования.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.