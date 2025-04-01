Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупреждает, что автовладельцы, которые не уплатили транспортный налог, рискуют столкнуться с изъятием своей машины. ДГД информирует, в каких случаях применяются подобные меры и как их избежать.

Транспортный налог является обязательным ежегодным платежом в госбюджет для владельцев транспортных средств в Казахстане.

Освобождение от уплаты налога имеют лишь определенные категории лиц. А те автовладельцы, которые игнорируют данную обязанность, рискуют столкнуться с мерами воздействия: от пени до изъятия имущества.

На дорогах будут проводиться рейды для поимки «недобросовестных» налогоплательщиков с участием полицейских и судебных исполнителей.

По суммам задолженности свыше 1 МРП лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, будут направляться налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица.

В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения, налоговый приказ передается на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей. В свою очередь, частные судебные исполнители в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» имеют право применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества. В том числе при наличии задолженности от 40 МРП, на гражданина может быть наложен запрет на выезд из РК.

Кроме того, органами государственных доходов совместно с уполномоченными органами (Департаментом полиции и Региональной палатой ЧСИ) будут проводится мероприятия в отношении физических лиц, имеющих задолженность по налогу на транспортные средства.

Во избежание негативных последствий в период предстоящих летних каникул и сезона отпусков, Департамент рекомендует в случае наличия задолженности по налогам погасить задолженность.

Напомним, что размер транспортного налога зависит от объема двигателя автомобиля. Эту сумму можно рассчитать самостоятельно исходя из технических параметров своего транспортного средства.

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