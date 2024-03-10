«ҚазАвтоЖол» за 5 км начислял суммы как за проезд по 50 км платных дорог

АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» необоснованно начисляло суммы за проезд владельцам большегрузных автомобилей, сообщает главная транспортная прокуратура, передает агентство КазТАГ.

«Кокшетауской транспортной прокуратурой по результатам анализа вопроса соблюдения законодательства об оплате за проезд на платных участках дорог защищены права 605 предпринимателей-перевозчиков. Так, филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол» необоснованно начислялись суммы за проезд владельцам большегрузных автомашин на отрезке автодороги «Астана-Петропавловск». Платный участок начинается с 304 км автомобильной дороги общего пользования, который проходит через город Кокшетау, однако первая контрольная арка расположена лишь на 309 км», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что на пользователя уже при въезде на платную автомобильную дорогу и проезд через контрольную арку распространяются условия публичного договора оператора дорог.

«При таких обстоятельствах для субъекта предпринимательства стоимость проезда всего 5 км была равна 50 км. После вмешательства прокуратуры начисленные суммы за проезд на указанном участке автодороги 605 субъектам бизнеса на сумму около Т3,5 млн отменены, а в целях устранения нарушений законности пересматривается работа дорожной измерительной системы. Кроме того, прокуратурой инициирован вопрос введения «абонентской платы» для жителей населенных пунктов, профильным министерством он поддержан и находится на стадии согласования», — добавили в надзорном органе.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.