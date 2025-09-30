В Костанае устраняют последствия минувшего снегопада. Коммунальные службы убирают обломавшиеся ветви деревьев с улиц города. Стоит отметить, что буквально за один вчерашний день в службу Айкомек поступило свыше 300 заявок от костанайцев, в том числе и по поводу отключения электроэнергии из-за непогоды.

Альбина Мухамедьярова обслуживает один из домов по улице Майлина. Женщина отмечает, что она, что ее коллеги, были шокированы столь неожиданными осадками.



«Все председатели ОСИ, выйдя на улицу утром, были шокированы, как видите у нас деревья по периметру дворов все на проезжей части. Мы были не готовы к таким последствиям. Почему? Потому что надо искать того, кто это будет устранять. Естественно аврал. Вчера заявку дала, чтобы мне помогли распилить и увезти. Естественно заряжают такие цены непосильные. Ждём когда немножко ажиотаж спадет. Услуга, чтобы спилить одно дерево стоит 50 000 тенге пильщика, и ЗИЛ около 20 000 тг. Представьте одно дерево выходит нам в 70 000 тенге», — говорит Альбина Мухамедьярова.

Альбина Мухамедьярова говорит, что ранее цены были ниже.

Деревья все равно надо кронировать, считает председатель ОСИ.

«Мы не проводили кронирование почему, потому что, аким области на совещаниях сказал не трогать, ы не трогаем, но результат вы видите. Это надо все равно, деревья надо кронировать.Если вы пойдете за моим домом ул.Победы, там деревья уже с 5 этажом сравнялись. Они старые. Их качает, жильцы жалуются, что разбивают окна балконные. Я считаю умеренно можно их кронировать», — объяснила Альбина Мухамедьярова.

Председатель добавила, что займется этим в конце октября.

