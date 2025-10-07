На совещании в акимате Костаная при обсуждении оптимизации маршрутов присутствовали и перевозчики. Директор компании «TTS» Николай Кушнеров отметил, что для общественного транспорта — это нормальное явление.

Кроме того, он считает, что ажиотаж вокруг автобусов от части создан искусственно, а некоторые жалобы костанайцев бывают не обоснованы. По словам руководителя компании, им удалось даже увеличить выручку.

«Ну, потому что меньше автобусов, больше загрузка, она нормальная становится. Это не перегруз это нормальная загрузка. Меньше субсидий на 20 млн в этом месяце. Я вот на сегодняшний день не вижу проблемы абсолютно никакой в том, что сделали оптимизацию. Наоборот, я считаю это правильно», — отметил Николай Кушнеров.



По его словам проблем нет и ажиотаж построен на эмоциях.

«Столько комментариев и журналистов и блогеров, и просто пассажиры. Пассажиры — это отдельный разговор. Знаете, такое ощущение, что ажиотаж построен только на одних эмоциях. Как профессионал, когда читаешь жалобы или те же статьи журналистов, так и хочется сказать «Вы вот в этом разобрались о чем пишете?». Все, что было сделано на этих слайдах мы видим, это назревало давно. Об этом и говорили. Я считаю, что на сегодняшний день все сделано правильно. Причем мы даже сами хотели, чтобы так произошло, потому что, все прекрасно понимаем, что конец года, у нас бывает такое, что не хватает денег, здесь вот в этой ситуации — это наша завтрашняя стабильность. «Алемпэй» делает анализ и он правильный», — отметил Николай Кушнеров.

