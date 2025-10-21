В Костанае продолжается работа по распределению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне Кунай. Как сообщил аким города Марат Жундубаев, всего планируется распределить 1668 участков, из которых 124 — это готовые жилые дома.

По словам градоначальника, 30 июня была объявлена актуализация данных граждан, стоящих в очереди на получение земельных участков. Информация об этом была опубликована в СМИ и социальных сетях, однако ожидаемого наплыва заявителей не произошло.

«Если в очереди значится 40 тысяч человек, мы предполагали большой поток, но этого не наблюдаем. Это говорит о том, что очередь неактуальна и значительно меньше», — отметил аким.

Чтобы обеспечить прозрачность и уведомить всех очередников, специалисты городского акимата проводят обзвон граждан , несмотря на то, что подобная работа не входит в их прямые обязанности.

«Сейчас занимаемся, сейчас начали еще на себя брать функцию, отвлекаем людей, госслужащих, мы сейчас занимаемся обзвоном. То есть заботимся о том, чтобы все должны быть уведомлены, начинаем обзванивать. По идее это не наша обязанность. Мы заботимся о том, чтобы каждый был уведомлён. Уже три месяца ведём эту работу. И сегодня мы эти участки не распределили, хотя ожидалось, что это будет большой ажиотаж», — добавил Марат Жундубаев.

На данный момент особое внимание уделяется 124 готовым домам. Из числа очередников желание приобрести жильё выразили 25 человек. Работа по распределению участков продолжается, и, как подчеркнул аким, власти стремятся завершить её максимально оперативно и справедливо.

Акиматам поручено устранить зоны с плохой связью и интернетом На заседании Правительства Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил местным исполнительным органам активнее содействовать развитию телекоммуникационной...