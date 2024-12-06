Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия сообщила, что на юге Костанайской области замечена Азиатская степная кошка.

Директор экопарка «Алтысай» Алексей Тимошенко отметил, что ранее этот подвид степной кошки там не наблюдался. Это может быть связано с расширением ареала на север из-за изменений климата, уточнил Алексей Тимошенко. Несколько особей попали в объективы фотоловушек, а во время мониторинга окрестностей сотрудник АСБК Георгий Тимошенко запечатлел дикого кота на камеру.

«За 15 лет нашей деятельности в этом регионе «вживую» ни разу диких котов не видели», — подчеркнул значимость события директор экопарка «Алтысай» Алексей Тимошенко.

Эти находки имеют особое значение, отметил научный сотрудник АСБК Илья Смелянский.

«“В последние 30 лет происходит быстрое расширение ее ареала на север и запад. Благодаря этому степная кошка сейчас заселила и южную часть степной зоны, полосу полупустыни, почти на всем ее протяжении, от южных районов ЗКО до Абайской области”, — объяснил Илья Смелянский.

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