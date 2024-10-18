Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров 18 октября 2024 года сообщил, что планируется уходить от жесткого контроля цен, передает Zakon.kz.

Спикер отметил, что принято решение отменить предельные цены на горюче-смазочные материалы, но с учетом проработки с крупными игроками вопроса контроля в защите конкуренции.

«Был такой оптовый дом частной компании ТОО «Petrosun», который контролировал по сути около 50% рынка. По решению комиссии по демонополизации нами был возвращен этот актив в структуры «КазМунайГаза». Сегодня оптовый рынок ГСМ практически на 80% контролируется государством. Это группа компаний «КазМунайГаза» и вновь созданный ТОО «Petrosun», – заявил он.

По словам Марата Омарова, вторым этапом является дерегулирование предельной цены на пистолете.

«Но в целом идея такая, чтобы поэтапно подавать сигналы рынку, уходить от жесткого контроля цен, особенно в розничном сегменте», – дополнил Марат Омаров.

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