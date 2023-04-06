АЗС предупредили о наказании за ограничения продажи бензина и дизтоплива

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В связи с участившимися фактами ограничения реализации ГСМ на АЗС в регионах Казахстана, АЗРК призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать требования конкурентного законодательства и обеспечивать реализацию ГСМ в полном объеме.
Предпринимательский кодекс запрещает согласованные действия участников рынка и действия доминирующих компаний по необоснованному отказу в реализации товара.
Государственными органами на ежедневной основе проводится мониторинг реализации нефтепродуктов на АЗС и базах хранения.
В случае отказа в продаже ГСМ, граждан просим обращаться в территориальные подразделения Агентства, а при превышении установленных цен — в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики