АЗС предупредили о наказании за ограничения продажи бензина и дизтоплива

В связи с участившимися фактами ограничения реализации ГСМ на АЗС в регионах Казахстана, АЗРК призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать требования конкурентного законодательства и обеспечивать реализацию ГСМ в полном объеме.

Предпринимательский кодекс запрещает согласованные действия участников рынка и действия доминирующих компаний по необоснованному отказу в реализации товара.

Государственными органами на ежедневной основе проводится мониторинг реализации нефтепродуктов на АЗС и базах хранения.

В случае отказа в продаже ГСМ, граждан просим обращаться в территориальные подразделения Агентства, а при превышении установленных цен — в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики

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