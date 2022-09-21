Бабье лето будет радовать. Прогноз погоды на 22-24 сентября

Фото alau.kz
Бабье лето все еще будет радовать жителей Казахстана.
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Сухая и солнечная погода сохранится на большей части страны, за исключением западных регионов и горных, предгорных районов юго-востока республики где, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра.
Хотя в ночные часы все еще прохладно, столбики термометров днем сохранятся в пределах 20-34 градусов практически по всему Казахстану и лишь на западе страны ожидается небольшой спад жары.
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