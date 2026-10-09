Бабье лето возвращается? В Казахстане ожидается потепление до +28 градусов





В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются дожди, местами сильные осадки и туман. При этом в ряде регионов дневная температура повысится, а в Кызылординской области достигнет +28 градусов.

В центре страны 10–12 октября прогнозируется погода без осадков. На юге и юго-востоке сухая погода сохранится 10–11 октября.

Дожди ожидаются на юго-западе 10–11 октября, на северо-западе и севере — 11–12 октября, на востоке — 10 и 12 октября. На юге и юго-востоке осадки прогнозируются 12 октября.

10 октября на востоке возможны дождь и снег. Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки. Сильный дождь 12 октября прогнозируется в Туркестанской области.

Ночью и утром по республике ожидается туман.

Дневная температура воздуха повысится на западе до +22…+27 градусов, на северо-западе — до +17…+25, на севере — до +13…+20, в центре — до +13…+22, на востоке — до +10…+22 градусов.

В Кызылординской области воздух прогреется до +23…+28 градусов. В Туркестанской области дневная температура, напротив, понизится до +18…+23 градусов. На юго-востоке основной температурный фон составит +17…+25 градусов.

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