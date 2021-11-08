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Бабушку нашли убитой в Костанайской области

Фото из открытых источников

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Происшествие случилось в Рудном. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В Рудном по адресу Комсомольский проспект в своей квартире обнаружено тело 87-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в течение суток установлен и задержан 29-летний житель района Б.Майлина.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.99 Уголовного кодекса. Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

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