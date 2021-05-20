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Бабушку выгнали. Видео из соцсетей прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

Кадр из видео

В социальной сети «Тик ток» появилось видео, в котором девушка разговаривает с пожилой женщиной в подъезде. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. 

Пенсионерка объясняет, что дочь выгнала ее из квартиры, поэтому она ночует в подъезде.

Для проверки видеозаписи сотрудники управления местной полицейской службы выехали на указанный адрес.

По данному факту на 55-летнюю дочь собран административный материал по ст. 73-1 ч. 1 КоАП РК, назначена судебно-медицинская экспертиза.

78-летняя женщина определена в приют и ей была оказана медицинская помощь.

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