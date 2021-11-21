Багдат Мусин: Очереди в детские сады должны быть выстроены централизованно

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин встретился с представителями НПО. В ходе своего выступления он заметил, что очереди в детские сады должны быть выстроены централизовано, пишет informburo.kz
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«Мы унитарное государство. Очереди в детские сады должны были выстроены централизовано. И когда человек перемещается из одной области в другую область, этот вопрос должен учитываться», – сказал Багдат Мусин.
Министр отметил, что из-за существующей разрозненности государство тратит бюджетные деньги неэффективно.
«Сегодня в каждой области своя очередь в детский сад. На неё каждый акимат тратит какие-то деньги, для своей же системы. А если посчитать, то это миллиард тенге, допустим, на все районы республики. А на самом деле, эта система, грубо говоря, не стоит и 300-400 млн тенге, а мы тратим миллиарды тенге, чтобы в каждой области ввести электронную очередь в детские сады», – объяснил он.
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