Багдат Мусин предложил возвращать казахстанцам абонентскую плату за некачественную связь

Багдат Мусин провел выездное совещание с жителями села Оразак и представителями местного акимата и операторов связи. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Министру жители жаловались за некачественное предоставление услуг связи.

«Всем известно, что за некачественное предоставление услуг связи операторам грозит штраф более 5 млн.тенге, при этом, на модернизацию одной базовой станции как сообщают сами операторы необходимы вложения в пределах 15-20 млн.тенге.

Я призвал операторов сотовой связи модернизировать имеющиеся базовые станции, также строительство новых базовых станций для дальнейшего получения доходов за предоставляемые услуги, вместо систематических потерь прибыли в связи с оплатами очередных штрафов за некачественную связь. Как Министерство цифрового развития мы подходим к данному вопросу системно. Дополнительно к уже принятым мерам и нормам, дальше планируем продвигать некоторые законодательные изменения. Было бы хорошо если депутаты и другие коллеги поддержали наши инициативы.

Предлагаем закрепить норму, согласно которой при фиксации некачественной связи радиочастотной службой, дополнительно к штрафу который выплачивается государству, операторы будут возвращать абонентскую плату за 3-6 месяцев клиентам, находящимся в зоне фиксации некачественной связи. Что даст эта норма? Эта норма направлена на возмещение ущерба операторами связи за некачественное оказание услуг. Таким образом граждане смогут возмещать абонплату за услуги, которые считают неприемлемыми», — отметил Багдат Мусин.

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