Багдат Мусин: QR вместо ЭЦП внедрят на всех порталах госуслуг

QR заменит ЭЦП в качестве технологии подписания электронных документов при получении госуслуг в Казахстане.

Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в Facebook.

«Считаю, что в первую очередь мы должны позаботиться о том, чтобы людям было удобно пользоваться электронными услугами. Уже разработан механизм подписания через QR, который и удобен, и безопасен. Осталось только внедрить его на всех порталах. Дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer», — написал глава ведомства.

Также Багдат Мусин пообещал, что будут сводиться на нет такие ситуации, когда получатель услуги уведомляется по SMS о готовности того или иного документа, но по приходу в ЦОН узнает, что доставка еще не осуществлена.

«Мы усовершенствуем этот механизм, и люди будут получать услуги вовремя в электронном виде, не приходя повторно в ЦОН», — заверил министр.

Помимо этого, по словам Мусина, в скором времени планируется полностью автоматизировать процесс прикрепления к поликлинике.

«Такую инициативу выдвинул Минздрав. То есть больше не будет ручного рассмотрения заявок, система сама все проверит и прикрепит, а при переезде человеку будет предложена поликлиника по новому месту жительства», — пояснил глава МЦРИАП.

Кроме того, как рассказал Багдат Мусин, Министерство юстиции рассмотрело предложение, касающееся упрощения процессов смены данных, например, изменение адреса регистрации.

«Эта услуга будет доступна в приложениях банков. Здесь осталась только техническая реализация, поэтому поручил ускорить эти работы.

Наконец со следующего года в Казахстане планируют начать предоставлять госуслуги иностранцам на платной основе. Механизм, который будет при этом реализовываться, министр поручил выработать коллегам из задействованных государственных органов (МВД, МЮ, МФ) и Правительству для граждан

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