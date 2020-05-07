Балгужа Тулюгенов — Память о Великой Отечественной войне

Балгужа Тулюгенов родился 15.08.1926 г . На первом фото Балгужа слева,в середине старшина,татарин по национальности,слева другой друг-узбек. А объединила их война 2 Белорусский фронт,303 стрелковый полк и так называемая в мемуарах Берлинская операция. Этим фронтом командовал Рокосовский К.К. О национальности заговорила неслучайности, так как плечо друга-пехотинца было очень важно в бою. Именно на войне начал изучать русский язык молодой боец-стрелок. Родился и жил он в Костанайской области и хорошо знал только казахский язык. Помогали в овладении ему фронтовые друзья,его одногодки,сослуживцы. Награждён орденом Отечественной войны 2 степени. На втором и третьем фото они в Польше г. Бунцлау.

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